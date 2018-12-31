Elazığ
'da kar nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışının tekrar etkili olması nedeniyle açılan köy yollarından 92'si tekrar kapanırken, kentte güzel görüntüler ortaya çıktı
ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapanırken, yüksek noktalarda kar kalınlığı da 1 metreye yaklaştı. Türkiye
genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da tekrar etkisi gösterdi. Kar
yağışı nedeniyle tamamen beyaz örtüyle kaplanarak güzel görüntüler ortaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle kentte 552 köyden 332'sinin yolu kapandı. Dün itibariyle Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri tüm köylerin yollarını açtı. Ancak dün akşam üzeri başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 92 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı.
Kar yağışı nedeniyle merkezde 12, ilçelerden Arıcak
'ta 11, Alacakaya
'da 10, Keban
'da 30, Ağın
'da 16, Baskil
'de 4,Maden'de 3, Sivrice
'de ve Kovancılar
'da 2'şer, Karakoçan
'da ile Palu
'da ise 1'er olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı.Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle, kapanan köy yolu sayısının artabileceği bildirildi.
İl Özel İdaresinin önceden oluşturduğu ve kar yağışının ardından çalışmalara başladığı ekipler ise kapanan yolları açmak için 24 saat aralıksız çalışma yapıyor.
Elazığ'a son yıllarda kar yağmadığına değinen vatandaşlardan Mücahit Kahraman," İyi ki bu sene yağdı. Kar çok iyidir ve berekettir. Ekinler ve tarlalar için iyidir. Geçen sene kar yoktu, yağmur vardı. Bu sene karın böyle devam etmesini istiyorum. Bu sene bayağı yağıyor"dedi,
Son 2-3 yıldır kar yağmadığı için kuraklık olduğuna değinin Mehmet Yıldırım ise," Köylülerde sıkıntı çekiyor. Bu sene yağması herkes için iyi oldu. Bu sene iyi ki yağdı" ifadelerini kullandı.
Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya
, Tunceli
ve Bingöl
'de kar, Adıyaman
'da ise aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceğini bildirdi.