Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

13.09.2022 12:28

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde 5 gün önce balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde 5 gün önce balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünün Fatmalı köyü mevkisinde 9 Eylül'de batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'e (56) ulaşmak için başlatılan arama çalışmalarının 5. gününde cesedi bulundu.

Zariç'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülecek.

Yaşar Zariç ve Arif Özel'in (26) içinde bulunduğu balıkçı teknesi, 9 Eylül'de Keban Baraj Gölü'nde eski feribot iskelesi yakınlarında batmış, Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için Keban İlçe Jandarma Komutanlığı bot timi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama timleri, AFAD dalgıç ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri de bölgeye intikal etmiş, 25 kişilik ekip, 4 bot ve 2 tekneyle arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

9 Eylül, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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