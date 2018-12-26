Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Memleketimin Her Köşesi Cennettir"Sergisi

Elazığ'da "Memleketimin Her Köşesi Cennettir"Sergisi

39 dakika önce

Elazığ'da "Memleketimin Her Köşesi Cennettir"sergisi açıldı.

Elazığ'da
Elazığ'da "Memleketimin Her Köşesi Cennettir"sergisi açıldı.

Elazığ Çubuk Bey Anadolu Lisesinde e-twining projeleri kapsamında kentteki tarihi ve kültürel değerler "Memleketimin Her Köşesi Cennettir"sergisinde sergilendi. 2 öğretmen ve 30 öğrencinin katılımıyla hazırlanan proje kapsamında kültürel değerlerin öğrencilerle buluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.Kürsü başın da da türkü söyleyen öğrenciler, geçmişi yaşadı.

Kültürel değerleri yakından tanıtmak amacıyla yapılan güzel bir proje olduğuna değinen Okul Müdürü Serhat Cavlı, Kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasını önemsediklerini kaydetti.

Memleketin her köşesi cennet olduğunu ifade eden Proje sorumlusu öğretmenlerden Eda Kılıç, "Proje ile öğrencilerimizin gidip göremedikleri yerleri online bir platformda paylaşmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında okulumuzu tanıtan videolar hazırladık. Bunları dijital ortamda paylaştık. 26 şehir 55 okulun bahçesinden toplanan toprakları Konya ya gönderip ağaç diktik. Tüm ürünleri öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla bir araya getirdik"dedi.

Elazığ'ın özel bir şehir olduğuna değinen Kılıç,"Yemekleri, müziği ve dansıyla özellikle de kürsü başıyla bu özel şehri diğer ortak okullarda tanıyacaklar. Burada en çok öne çıkan kürsü başı. İnsanlar burada tarihi yaşayacaklar ve bu kültürün devam ettiğini görecekler. Sergimizde yemek bölümümüz var. Elazığ'ın önden gelen yemeklerinden içli, Harput köfte, mantı, kömbe ve sarma bulunuyor. İğne oyacılığı örnekleri de var. Öğrencilerimiz kültürlerini yaşadılar ve bunu devam ettirmek için mücadele edecekler. Var olan kültürlerini öğrenmek onlara çok şey katar"ifadelerini kullandı.

Proje ile geçmişteki zorlukları öğrenme fırsatı yaşadığını anlatan öğrencilerden Emine Ferhat Barım ise, eskiyi anımsadığı için çok mutlu olduğuna değinerek, projenin ismi gibi memleketinin her köşesinin cennet olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:09 Kaynak: İHA

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