Elazığ\'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahalle'sinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği tespit edilemeyen bir kişi pompalı tüfekle tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ