Elazığ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

- Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da meteorolojinin uyardığı sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın kuzey çevreleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu yağışının olocağı tahmin edilmektedir. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.