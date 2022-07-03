Elazığ'da sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme - Son Dakika
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Elazığ'da sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme

03.07.2022 13:00
Elazığ'da sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme

ELAZIĞ'da inşaattan düşen Naim Demir'e (42) müdahale etmek için olay yerine gelen ancak 'geç' kaldıkları gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğrayan sağlık görevlileri, şikayetçi oldu.

ELAZIĞ'da inşaattan düşen Naim Demir'e (42) müdahale etmek için olay yerine gelen ancak 'geç' kaldıkları gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğrayan sağlık görevlileri, şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü geç müdahale iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası işçi Naim Demir (42), çalıştığı inşaatta yüksekten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. İddiaya göre, ihbardan 10 dakika sonra olay yerine gelen ekipler, 'geç' geldikleri gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtulan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'i Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, burada hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, otopsi sonrası memleketi Bingöl'de toprağa verildi. Bu arada sağlık ekipleri işçilerden şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme - Son Dakika

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