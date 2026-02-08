Ses Ver - Kader Filmi Elazığ'da Gösterimde - Son Dakika
Ses Ver - Kader Filmi Elazığ'da Gösterimde

08.02.2026 16:00
Ahmet Polat'ın yapımcılığını, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğini üstlendiği 'Ses Ver - Kader' filmi, Adıyaman'daki galasının ardından Elazığ'da izleyiciyle buluştu. 6 Şubat depremlerinde mahkum olan altı kişinin hikayesini anlatan film, insanoğlunun yarattığı tahribatı ve doğal afetin etkilerini ele alıyor. Film ekibi, gösterim öncesinde bölgedeki halkın desteği ve film hakkında duyulan ilginin önemli olduğunu vurguladı.

(ELAZIĞ) - Yapımcılığını Ahmet Polat'ın, yönetmenliğini ve Gani Rüzgar Şavata'nın üstlendiği "Ses Ver - Kader" filminin Adıyaman'daki galasının ardından ikinci gösterimi Elazığ'da yapıldı.

Çekimleri Elazığ'ın Keban ilçesinde gerçekleştirilen ve başrollerinde Gani Rüzgar Şavata, Oğuz Yağcı ile Vedat Baran'ın yer aldığı filmde 6 Şubat depremlerinde hapishanede olan ve yakınlarına yardım için bir günlüğüne izinli çıkan 6 mahkümun hikayesi anlatılıyor.

Gani Rüzgar Şavata, gösterim öncesinde yaptığı açıklamada, filme ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu filmi Elazığ halkı başta olmak üzere bütün deprem illerindeki vefat edenlere, ki ben onlara şehit diyorum, adadık. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu film kendi kültürümüzü, yaşamımızı anlatıyor. Öyle bir derinliği var ki bu filmin; 12 Eylül döneminden başlıyor. Anadolu'daki yıkımı, terör belasını, koruculuk sistemini, derin devleti, JİTEM'i, faili meçhul cinayetleri ve Kenan Evren cuntasının Türkiye'deki tahribatını anlatmakla beraber 2023 depremini paralel tuttuk."

Bu filmde sizi iki yıkıma götüreceğiz: Birincisi insanoğlunun tahribatı, ikincisi doğal afetin tahribatı. Doğal afete herkes 'Allah'tan geldi' der. Ama insanoğlunun yaptığı tahribat; bugün Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da dönen oyunları ve Türkiye'de döndürülmek istenen oyunları anlatan bir filmdir. Bu film Elazığ'ın kendisidir. Bu film Elazığ'ın özüdür, kimliğidir. Kimse filmi bir tarafa çekmesin. İnancı, itikadı ne olursa olsun herkes kendisini bulacaktır. Yapılmayan bir film yaptık. Her gün bölgemiz deprem, afet yaşıyor. Üzülüyorum ki filmin finaline doğru insanlar ağlayacak."

Filmin hem yapımcısı hem de oyuncularından Ahmet Polat da, "Ben bu bölgenin insanıyım. Depremi üç kez yaşadık. Depremin ilk günü ben Adıyaman'a gittim. Oradaki yıkıma, acıya şahit oldum. İlk galamızı bu nedenle orada yaptık. Filmin çekimleri Elazığ'da yapıldı, bu nedenle bugün buradayız. Filme gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Amacımız ticari değil. Yardımlaşmanın, acıyı yaşamanın ve paylaşmanın ne olduğunun en yakın şahitleri olduk. Filmde de bu duyguları vermek istedik" diye konuştu.

Filmin oyuncularından Vedat Baran da halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ancak Adıyaman'da protokolü galaya davet etmelerine rağmen katılım olmadığını ifade etti. Baran, "En azından bir nebze de olsa o yaraya parmağımızı vurabildiysek ne mutlu. İnşallah birileri mesajı alır" dedi.

Filmin oyuncularından Melda Berkcan ise, "Özellikle seyircilerin filmi izledikten sonraki tepkilerinden çok etkilendik. Demek ki doğru bir iş yaptık, toplumun sinir uçlarına dokunduk diye düşünüyoruz. Filmde deprem sahneleri bizi çok kötü etkiledi. O duyguyu yaşamak, o duyguya girdikten sonra çıkmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

