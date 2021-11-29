Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.