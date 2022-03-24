Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

24.03.2022 00:57
Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 9 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki şüpheli tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs adliye çıkışı gazetecilere küfürler ederek pişkin bir şekilde, "Çek çek yakında da çek uzaktan da çek" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.Y. sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti. Şüpheli D.B.'nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda'yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli gece saatlerin yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç makinesi şüpheli adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Çek çek yakında da çek uzaktan da çek' dedikten sona küfürler savurdu. - ELAZIĞ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Japonya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı - Son Dakika


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