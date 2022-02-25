Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı

25.02.2022 15:42
Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağı kırık halde bulunan tilki ameliyat edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağı kırık halde bulunan tilki ameliyat edildi.

İlçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki tilkiyi gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler tarafından alınarak tedavisi için Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesine getirilen tilkinin röntgen muayenesinde ön bacağında kırık olduğu belirlendi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından ameliyata alınarak bacağına platin takılan tilki ikinci bir operasyon geçirecek.

Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağındaki kırık nedeniyle avlanamadığı için açlıktan bitkin düşen tilkiyi bir süre etle besledikten sonra ameliyata aldıklarını söyledi.

Tilkinin bacağında küçük bir kırık tespit ettiklerini ve ameliyatla platin yerleştirdiklerini anlatan Han, "Ancak platini biraz yerinden çıkarmış, açmaya çalıştığı için bandaj tutmuyor. Bunun da önlemini alarak ikinci bir operasyon yapmayı düşünüyoruz. Genel durumu iyi zaten, sağlığına kavuştuktan sonra ekiplere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Han, tedavinin ardından tilkinin doğaya bırakılacağını bildirdi.

"Av tamamen yasaklanmalı"

Hastanelerine zaman zaman ateşli silahla vurulmuş halde yaralı yaban hayvanlarının da getirildiği aktaran Han, şöyle devam etti:

"Yazık bu hayvanlara, doğamızın güzellikleri bunlar, nesli tükenen hayvanlar. Ateşli silahlarla hedef alınmamalı, hatta av tamamen yasaklanmalı. Bu hayvanlara gerçekten yazık oluyor, doğanın düzeni bozuluyor, hayvanların nesli tükeniyor. Sadece bunlar değil, baykuş, şahin, kartal ateşli silahlarla vurulmuş halde hastanemize getiriliyor. Kanatlarında çok kırık olunca ampute etmek zorunda kalıyoruz. Hayvan uçamayınca da strese girip ölüyor. Bu yüzden de lütfen bu hayvanları ateşli silahlarla yaralamayalım."

Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı
Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı
Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı
Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı - Son Dakika


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