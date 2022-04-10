Elazığ'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar verildi - Son Dakika
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Elazığ'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar verildi

10.04.2022 20:45
Elazığ'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar verildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri için iftar programı düzenlendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, programa katılan yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Vural, yaptığı açıklamada, yetim ve öksüz çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirtti.

Ramazanın toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün güçlendiği bir ay olduğunu aktaran Vural, "Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Öğretmenevi, Kaymakamlık, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar verildi - Son Dakika


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