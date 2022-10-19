Elazığ gündem haberleri... Chp, Bartın'daki Maden Faciasının Sorumlularının Tespit Edilmesi İçin Araştırma Önergesi Verdi - Son Dakika
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Elazığ gündem haberleri... Chp, Bartın'daki Maden Faciasının Sorumlularının Tespit Edilmesi İçin Araştırma Önergesi Verdi

19.10.2022 12:11
Elazığ gündem haberleri... Chp, Bartın'daki Maden Faciasının Sorumlularının Tespit Edilmesi İçin Araştırma Önergesi Verdi

Elazığ haberler... CHP, Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının sebepleri ve sorumlularının tespit edilmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi.

CHP, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının sebepleri ve sorumlularının tespit edilmesi için Meclis'e araştırma önergesi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla TBMM'ye bugün verilen önergede, Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait ocakta 14 Ekim günü meydana gelen grizu patlamasının sebeplerinin ve sorumlularının tespit edilmesi için Meclis araştırması açılması istendi. Önergede şunlar kaydedildi:

"9. KALKINMA PLANININ GEREĞİ YAPILMADI: Pek çok gelişmiş dünya ülkesi için 19'uncu yüzyılda, 20'nci yüzyılın ilk yarısında yaşanan grizu patlamaları ve bunlardan kaynaklanan iş katliamları, maalesef Türkiye'de çok daha yüksek boyutlarda halen yaşanmaktadır. Sayıştay'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait ocaklara yönelik raporlarında iş kazası ve iş güvenliğine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığı görülmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yeniden yapılandırılması ve TTK'ya ait ocakların modernize edilmesi gerektiğine yönelik 9. Kalkınma Planı'na eklenen eylem planının gereği yapılmamış, bu yöndeki hazırlıklar 2017 yılında plandan çıkarılmıştır.

MADEN KANUNU AKP DÖNEMİNDE 18 DEFA DEĞİŞTİRİLDİ: Amasra'da meydana gelen maden kazasında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınması gereken önlemlerin yetersizliği, Sayıştay'ın uyarılarının dinlenmemesi, kamu iktisadi teşekkülü konumundaki Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yönetiminin daha önce iş kazalarındaki sorumluluğu nedeniyle ceza almış, liyakatsiz kadrolara teslim edilmiş olması gibi bir dizi neden, 41 madencimizin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Tüm dünyada önlenebilir hale gelen maden kazaları ve iş kazalarının yaşanmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve yürütme organının ihmallerinin ciddi bir payı olduğu değerlendirilmektedir. Maden Kanunu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 18 kez değiştirilmiş, ancak bu değişiklikler yaşanan acıların son bulmasına neden olamamıştır. Yüksek ölümlü kazaların sürekli tekrarlanıyor oluşu, bu kazaların kader değil cinayet olduğunu göstermektedir.

SORUMLULAR TESPİT EDİLSİN: Tüm bu gerekçelerle, Amasra maden faciasının sebeplerinin ve sorumlularının açığa çıkarılabilmesi, başta madencilik sektörü olmak üzere yaşanan kazaların en aza indirgenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi, yürütme organının kusurlarının ve sorumluluklarının tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberleri... Chp, Bartın'daki Maden Faciasının Sorumlularının Tespit Edilmesi İçin Araştırma Önergesi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ gündem haberleri... Chp, Bartın'daki Maden Faciasının Sorumlularının Tespit Edilmesi İçin Araştırma Önergesi Verdi - Son Dakika
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