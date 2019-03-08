Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, " Elazığ
'ın bereketli topraklarına can suyu oluyoruz. Son 16 yılda Elazığ'da tamamladığımız sulama tesisleriyle toplam 39 bin 410 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçimize yıllık 37,2 milyon lira zirai gelir artışı sağladık." ifadelerini kullandı.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Aydın, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yaptıkları yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Son yıllarda hayata geçirilen sulama projelerinin bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Elazığ'ın hasretle beklediği barajları bir bir hizmete alarak, 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız 13 baraj ile vatandaşımızın yüzünü güldürdük. 3 baraj ve 1 gölet inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle de 240 bin 290 dekar arazi sulamaya açılacak. DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde amacımız tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin ham madde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir."
Elazığlı vatandaşların hasretle beklediği Gevla çayı üzerindeki
Kanatlı Barajı'nın inşaatında yüzde 86 ilerleme sağladıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:
"Kanatlı Barajı ile Demirci ve Kuşçu ovalarında 70 bin 920 dekar araziyi modern sulama sistemleriyle sulayacağız. Sulama tesisinin inşaatına da başlanmıştır. Hamzabey Barajı ile Elazığ'ın içme suyu meselesini kökünden çözeceğiz. Barajın temelden yüksekliği 70 metredir. Baraj, Elazığ, Palu
, Kovancılar
, Akçakiraz
, Yazıkonak
, Yurtbaşı
, Mollakendi
Belediyeleri ile Şahinkaya
ve Sarıçubuk köylerinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacaktır. Hamzabey Barajının gövde inşaatı tamamlanmış olup yüzde 93 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Barajdan içme suyunu şehre iletmek için 143 kilometre isale hattı ve modern içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz."
Aydın, sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğini ifade etti.
Hayata geçirilen ve devam eden projeler ile "Elazığ'ın bereketli topraklarına can suyu oluyoruz" diyen Aydın, şöyle devam etti:
"Son 16 yılda Elazığ'da tamamladığımız sulama tesisleriyle toplam 39 bin 410 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 37,2 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle de 240 bin 290 dekar arazi sulamaya açılacaktır. Devam eden sulama tesislerinden Kanatlı Barajı Sulaması inşaatında %96 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Bu tesis ile 70 bin 920 dekar arazi sulanacaktır. 146 bin 560 dekar araziyi sulayacak Uluova Sulaması 1. kısım işinin temeli geçen yıl atılmıştı, bu işin de inşaatı devam etmektedir."
Aydın, dere ıslah çalışmaları kapsamında 43 taşkın koruma tesisi kurarak 3 bin 340 dekar alanı taşkınlardan da koruduklarını aktararak, "Bu kapsamda 5 taşkın koruma tesisi için çalışmaları devam ediyor. Tüm bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli
'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.