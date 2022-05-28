Elazığ Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı hizmete girdi - Son Dakika
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Elazığ Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı hizmete girdi

28.05.2022 14:32

Elazığ'ın Mollakendi beldesinde yapımı tamamlanan Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı törenle hizmete açıldı.

Elazığ'ın Mollakendi beldesinde yapımı tamamlanan Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı törenle hizmete açıldı.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, karakolun belde halkına ve jandarma personeline hayırlı olmasını diledi.

Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadele başta olmak üzere üstlendiği bütün görevleri en üst seviyede layıkıyla yerine getirdiğini dile getiren Toraman, jandarmanın milletin gururu olmaya devam ettiğini söyledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ise 2013 yılında kapatılan karakolun bugün hasıl olan ihtiyaçlar doğrultusunda daha modern bir hizmet binasıyla yeniden açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, hizmeti vatandaşa götürmek, meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek maksadıyla Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığının kurulmasına karar verilmiştir. Mollakendi beldesi merkez mahallesinde, 1610 metrekare arsa üzerinde Jandarma İstihkam Komutanlığı iş gücü marifetiyle 14 Mart'ta yapımına başlanan karakolun, 30 Nisan'da 45 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanmıştır."

Açılışın ardından katılımcılar karakolu gezdi.

İl Jandarma Komutanı Yıldız, törene katılan bir çocuğu sembolik olarak komutanlık makamına oturtarak çikolata ikram etti, jandarmadan hangi hizmetleri istediklerini sordu.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum amirleri, vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

Elazığ Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı hizmete girdi
Elazığ Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı hizmete girdi
Elazığ Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı hizmete girdi
Elazığ Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı hizmete girdi

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Kaynak: AA

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