Elazığ Simit Satarak Elazığspor'a Destek Olan Muhammed, Kalp Krizinden Öldü
32 dakika önce
Simit satarak Elazığspor'a destek olan Muhammed, kalp krizinden öldü (2)TOPRAĞA VERİLDİElazığ'da, simit satarak, kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp, destek vermesi dolayısıyla kent sakinlerinin sevgisini kazanan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan Gündüz,...
Simit satarak Elazığspor
'a destek olan Muhammed, kalp krizinden öldü (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Elazığ'da, simit satarak, kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp, destek vermesi dolayısıyla kent sakinlerinin sevgisini kazanan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan
Gündüz, için Kubbeli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muhammed'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor'un Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ile çok sayıda taraftar katıldı. Muhammed'in tabutunun üzerine Elazığspor bayrağı konuldu. Muhammed Furkan Gündüz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurtdere köyündeki mezarlıkta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:10 Kaynak: DHA
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