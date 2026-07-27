Elazığ'da korna sesiyle bina yıkımı
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Elazığ’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmasına başlanan 5 katlı bina, korna sesi ile yıkıldı.
Elazığ genelinde süren kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Olgunlar Mahallesi'nde 5 katlı 10 daireli bir binanın yıkımına başlandı.
KORNA SESİ İLE YIKILDI
Kontrollü yıkım çalışması sırasında bina korna sesi ile yıkıldı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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