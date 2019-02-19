Son Dakika Haberleri: Elazığspor'un Kaptanı Kampı Terk Etti

Elazığspor'un Kaptanı Kampı Terk Etti

21 dakika önce

Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın'la tartışan takım kaptanı Serdar Özbayraktar kampı terk etti.

Elazığspor'un Kaptanı Kampı Terk Etti, System.String[]
Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın'la tartışan takım kaptanı Serdar Özbayraktar kampı terk etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımın ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği ve takım kaptanlığına getirilen tecrübeli oyuncu Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın'la yaşadığı tartışmanın ardından takımın kaynaşma amacıyla Antalya'da düzenlediği kamptan ayrıldı.

İHA muhabirinin ulaştığı Serdar Özbayraktar, Teknik Direktör Erhan Altın'la takım için bir konuşma yaptığını ancak kendisinin olayı şahsa indirdiğini belirterek, kamptan ayrıldığını söyledi. Tecrübeli oyuncu ayrıca olayın maddi bir problem olmadığını da ifade etti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Erhan Altın, Elazığspor, Spor
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