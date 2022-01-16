Elazığspor'un kurucularından olan İhsan Uğur vefat etti - Son Dakika

Elazığspor'un kurucularından olan İhsan Uğur (95) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çolak'ın cenazesi yarın Harput'a defnedilecek.

Elazığspor'un kuruluşunda önemli isimlerinden biri olan 'Çolak İhsan' lakaplı İhsan Uğur, evinde beyin felci geçirdi. 31 Aralık 2021'den beri yoğun bakımda tedavi gören İhsan Uğur, bugün vefat etti. 1927 yılında Elazığ'da doğan Uğur, Elazığspor kurulmadan önce Elazığ karması, Merkez Gençlik ve Yolspor gibi dönemin amatör futbol kulüplerinde oynadı. Elazığlı birçok futbolcunun yetişmesinde rol oynayan Uğur, uzun yıllar Elazığ futboluna hizmet etti. İhsan Uğur, Elazığspor'un ilk şampiyon olduğu 1974-1975 sezonu kadrosunda da genel kaptan olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Uğur, yarın İzzetpaşa Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Harput'taki aile mezarlığına defnedilecek.