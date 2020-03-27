Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti - Son Dakika

Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere 10 bin adedi maske olmak üzere 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, 5 ilçenin resmi kurumlarına hibe ederek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sorumluluk projesine imza attı.

Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere 10 bin adedi maske olmak üzere 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, 5 ilçenin resmi kurumlarına hibe ederek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sorumluluk projesine imza attı.


İlçede yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firma, korona virüsü bahane ederek maske ve diğer tıbbi malzemeler üzerinden fırsatçılık ve stokçuluk yapanlara anlamlı bir ders verdi. Firma, korona virüsle mücadele eden kurumlarda kullanılması için depolarında ve raflarında bulunan 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, hiçbir karşılık gözetmeksizin 5 ilçedeki resmi birimlere ücretsiz olarak teslim etti.


Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akan, devletin tüm kurumlarının korona virüse karşı bir seferberlik ilan ettiğini belirterek, "İnsan sağlığının ve yaşamının birinci öncelik olarak görüldüğü bu zor dönemde devletimize ve bu seferberliğe destek olmak istedik" dedi.


Akan, "Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Elbistan Kaymakamlığı, Afşin Kaymakamlığı, Göksun Kaymakamlığı, Ekinözü Kaymakamlığı ve Nurhak Kaymakamlığı bünyesinde yer alan emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüklerine 10 bin adet FFP2 ventilli maske, 2 bin adet eldiven, bin 300 adet tulum ve 250 adet koruma gözlüğü olmak üzere toplam 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi teslim ettik" şeklinde konuştu.


Başta sağlık kurumlarındaki personeller olmak üzere emniyet, jandarma görevlilerinin gece gündüz demeden örneğine az rastlanır bir mücadele sergilediğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Akan, "Onların bu fedakarlıklarına bu şekilde destek olabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.


Korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunulan bu zor süreçte bazı üretici firmaların ürünlerini astronomik fiyatlarla da olsa devlete satmaktan kaçınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu belirten Akan, şöyle konuştu:


"Devletimiz, Çin'den yayılan korona virüse karşı ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaşarak, milletimizin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz yönetimi örneği sergilemektedir. Korona virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için bütün imkanlar seferber edilmiş durumdadır. Biz de bu seferberliğin bir parçası olmak istedik. Sağlık kurumlarında, hastanelerde, jandarma ve emniyette birinci derece gereksinim olan tıp malzemelerini bağışlamaya karar verdik. Bu hibe kararını alırken tıbbi malzemelere yüksek fiyatlarda talep olmasına rağmen; vatana sadakat ve bağlılığın bir göstergesi olarak düşündük. İnançla ve kararlılıkla sağlık mücadelesi için görev yapan insanlarımızın yanında olduk ise ne mutlu bize. Bu anlamda fedakar, cefakar hizmetleri için başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere görevi başındaki herkese kolaylıklar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun." - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:27 Kaynak: İHA

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