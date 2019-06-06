Elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Pınarhisar
ilçesine bağlı Yenice
köyünün Hürriyet
ve Cumhuriyet mahallelerine yarın, Ataköy
köyüne ise 8 Haziran Cumartesi günü elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri ile Ataköy köyünde 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.