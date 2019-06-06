Son Dakika Haberleri: Elektrik kesintisi
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Elektrik kesintisi

1 saat önce

Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

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Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünün Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerine yarın, Ataköy köyüne ise 8 Haziran Cumartesi günü elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri ile Ataköy köyünde 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Hürriyet, Kırklareli, Güncel
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