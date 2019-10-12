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Elektrik mühendisliğinin problemleri bu konferansta konuşulacak

1 saat önce

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi, 15'inci Elektrik Mühendisliğinde Teknik ve Fiziksel Problemler Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Elektrik mühendisliğinin problemleri bu konferansta konuşulacak, System.String[]

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi, 15'inci Elektrik Mühendisliğinde Teknik ve Fiziksel Problemler Konferansı'na ev sahipliği yapacak. 7 ülkedeki 15 üniversiteden profesörlerinin katılacağı konferansta bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yenilebilir enerji kaynakları, robotik ve mekatronik gibi konular gündemi oluşturacak.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Elektrik Mühendisliğinde Teknik ve Fiziksel Problemler Konferansı, (International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering – ICTPE, 2019) İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak.

14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan konferansa Türkiye, Norveç, İran, Romanya, Azerbaycan, KKTC ve İspanya'daki 15 üniversitenin profesörlerinin katılması bekleniyor.

ICTPE 2019'da, çağrılı bildiriler, güç ve enerji sistemleri, elektronik, otomatik kontrol, komünikasyon, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yenilebilir enerji kaynakları, robotik ve mekatronik gibi konular konuşulacak. Konferansa kabul edilen makaleler Scopus Elsevier dergisinde yayınlanacak. Konferans, 2 gün boyunca 09.30 - 18.00 arasında düzenlenecek.


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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:01 Kaynak: DHA
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