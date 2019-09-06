Elimi Bırakma'nın yeni sezon afişi yayınlandı!

Elimi Bırakma ikinci sezon ilk bölümüyle 8 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de…

Başrollerini Alp Navruz, Alina Boz, Ebru Aykaç, Gökçe Yanardağ, Dolunay Soysert, Emre Bey ve Seray Gözler'in paylaştığı dizi ikinci sezon ilk bölümüyle 8 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören Elimi Bırakma'nın yeni sezon afişi de yayınlandı.

Azra ve Cenk'i neler bekliyor?

Geçtiğimiz sezon aşkları hayranlıkla izlenen Azra ve Cenk'in yeni bölümlerde neler yaşayacağı şimdiden merak konusu. Yayınlandığı ilk günden beri geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, sevenlerine yine etkileyici bir hikaye sunacak.