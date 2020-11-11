Elite World Otelleri'nde bayrak değişimi - Son Dakika

Elite World Otelleri'nde bayrak değişimi

11.11.2020 12:48
Elite World Otelleri'nde bayrak değişimi, System.String[]

Turizm sektöründe 30 yıldır yurt içinde ve yurt dışında deneyime sahip olan Eyüp Babür, artık Elite World Otelleri'nde kariyer hayatına devam edecek.

Turizm sektöründe 30 yıldır yurt içinde ve yurt dışında deneyime sahip olan Eyüp Babür, artık Elite World Otelleri'nde kariyer hayatına devam edecek.

Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada sunan Türkiye'nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri'nde önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Elite World Otelleri'nin CEO görevini Ünsal Şınık'tan Eyüp Babür devraldı. 12 yıldır önemli projelere imza atan Ünsal Şınık ise icra kurulu üyesi olarak Elite World Otelleri ile deneyimlerini paylaşmaya devam edecek. Elite World Otelleri'nde yöneticilik görevini gururla yürüttüğünü belirten Şınık, bayrağı sektörde değerli bir isme devrettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Şınık, "Eyüp Babür'ün Elite World'ü bugünkü konumundan daha ileri taşıyacağı konusunda güvenim tam. Ayrıca Elite World CEO'su olarak çalıştığım dönemde sundukları destek ve güvenden dolayı Elik ailesine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Elite World Otelleri'nin yeni CEO'su Eyüp Babür ise Elite World gibi sektöründe yenilikçi ve vizyoner bir kurumun yönetimini devralmaktan onur duyduğunu ifade etti. Babür, "Tüm edindiğim birikim ve deneyimlerle şirketimizi daha ileriye taşıma görevi heyecan verici. Misafir ve çalışan memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutarak, üstün kalite ve hizmet anlayışından ödün vermeyen, yurt içi ve yurt dışında portföyünü genişleten uluslararası bir lüks marka yolunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Eyüp Babür, Neoma Business School'da MBA yaptı. Kariyer hayatına Hilton grubunda başlayarak Swissotel Istanbul The Bosphorus'da satış ve pazarlama direktörü görevinde bulunan Babür, ardından yine Swissotel'in Atlanta'daki otelinde çalıştı. Babür, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nda kuruluş genel müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılından itibaren Çırağan Palace Hotel Kempinski'de otel müdürü olarak çalışmaya başlayan Eyüp Babür, 2009-2014 yılları arasında Kempinski Otelleri'nin İsviçre, Cenevre'deki genel merkezinde grubun Kempinski Residences portfolyosundan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye'ye döndükten sonra ise 5 yıl süreyle Astaş Holding'in yatırımları olan Kempinski ve Mandarin Oriental otel ve rezidanslarından oluşan portföyden sorumlu turizm ve konut işletmeleri koordinatörü, ardından da Kempinski grubunun yeni markası Shaza Hotels'de Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu direktörü olarak görev yaptı. - VAN

Elite World Otelleri'nde bayrak değişimi
Elite World Otelleri'nde bayrak değişimi

Türkiye, Turizm, Eyüp, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elite World Otelleri'nde bayrak değişimi - Son Dakika


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