Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

31.03.2026 08:58
ABD'de gözaltına alınan kelepçeli bir kadın, polis aracının arka camından sıyrılarak kaçtı. O anlar hem çevredeki vatandaşlar hem de polis kamerası tarafından kaydedildi. Polisler fark etmeden koşarak uzaklaşan kadın kısa sürede gözden kayboldu. Olay sosyal medyada gündem olurken, güvenlik zafiyetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Muskegon Heights kentinde yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan bir kadının, kelepçeli haldeyken polis aracından kaçtığı anlar hem çevredeki vatandaşlar hem de polis kamerası tarafından kaydedildi.

KELEPÇELİ HALDE CAMDAN SIYRILDI

Görüntülerde, kadının polis aracının arka bölümündeki camdan kendini zorlayarak dışarı çıkardığı görüldü. Ellerinin kelepçeli olmasına rağmen dar alandan geçmeyi başaran kadın, yere iner inmez hızla koşmaya başladı.

POLİSLER FARK ETMEDEN KAÇTI

O anlarda polislerin araca oldukça yakın mesafede olduğu ancak kaçışı anında fark edemedikleri dikkat çekti. Kadın, kısa sürede gözden kaybolurken, olayın ardından geniş çaplı arama başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hem görgü tanıklarının çektiği görüntüler hem de polis vücut kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olay, “film sahnesi gibi kaçış” yorumlarıyla gündeme taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, hem kaçan kadının yakalanması hem de güvenlik zafiyetinin araştırılması için inceleme başlattı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
