"Elma Dersem Çık" filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini İzzet Başlak'ın üstlendiği "Elma Dersem Çık" filmi, 13 Aralık'ta vizyona girecek

Kanyon AVM'de gerçekleşen özel gösterimde AA muhabirine açıklamada bulunan iletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, 8 yıldır Türkiye ve Avrupa'da seminerler verdiğini belirterek, "Üç sene önce yazdığım son kitap 'Elma Dersem Çık' Türkiye'de çok satınca bunu seminere, tek kişilik bir gösteriye çevirdik. 20'den fazla Avrupa ülkesiyle Amerika ve Dubai'de bu gösteri büyük ilgi gördü." dedi.

Mars Sinemaları'ndan gelen teklif üzerine seminerleri sinemaya taşıdıklarını dile getiren Kapışmak, şu bilgileri verdi:

"Benim kariyer planımda hiç yoktu ama bir anda böyle bir teklif gelince araya sıkıştırdık. 'Elma Dersem Çık' semineri 2,5 saat sürüyor. İnsan ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri, anne-baba-çocuk ilişkisi, aile değerleri, bireysel mutluluk, geçmiş yaşamdaki olumsuzluklardan kurtulma, kendini bulma konularını işliyorum. Birlik ve beraberlik mesajını içeren bir seminer olduğu için çok tuttu tüm dünyada. Tek kişilik gösteri halinde, kitabın seslendirilmiş biçimi olarak 13 Aralık'ta vizyona girecek. Kitabı okumayan insanlar için de bence iyi bir alternatif çünkü eşleri, sevgilileri, arkadaşlarıyla gidip bir çift terapisine katılmış gibi hissedecekler."

Aşkım Kapışmak, verdiği seminerlere kıyasla filmi izlemenin fiyatının daha uygun olduğuna işaret ederek, "13 yaş üzeri herkesin ailece çocuklarıyla izleyebileceği bir film. Ailenin bir arada olması mesajını veren, sosyal medya ve teknolojinin insanlar üzerinde yarattığı yalnızlığa bir çare sunan bir film oldu. Benim amacım insanların yalnızlığına ve çaresizliğine biraz şüpheyle yaklaşmalarını sağlamak ve kendilerine getirebilmekti. Böyle teatral bir gösteri ortaya çıktı. Hafif stand up var içinde. Güldürmek ve düşündürmek çok zor bir şey. Filmde ikisini bir arada yapmaya çalıştık. Türkiye'de de dünyada da bir ilk oldu bu." ifadelerini kullandı.

Her yıl ya da iki yılda bir farklı seminer düzenlediğini kaydeden Kapışmak, aynı semineri tekrarlamadığını söyleyerek, ocak ayında başlayacağı "Carpe Diem" adlı yeni semineri için ABD dahil 26 ülkeyle anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

Kapışmak, filmde herkesin kendisini bulacağını sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"Yanlış eş seçimlerinin sebeplerini, çocukluk travmalarından dolayı hayattaki çaresizlik duygularını, kader zannettikleri şeylerin aslında irade problemi olduğunu, mutluluğu ilişkilerde arayıp kendi mutluluklarını yok saymalarını, evlilik, para kazanmak, şan şöhret ya da çok fazla takipçiyle mutlu olunacağını zannetmeleri gibi birçok konu var içinde. Kişisel mutluluğu anlatan bir çığlık gibi görünüyor. Hem güldürüp hem düşündüren bir gösteri. Aslında herkesin bildiği şeyler bunlar. Ben onlara yeniden hatırlatıyorum. Bilmediği bir şeyi anlatmıyorum kimseye."

Yapımcılığını Zafer Balkaya ile Fatih Aysal'ın üstlendiği filme, aralarında şarkıcı Ayla Çelik, Murat Evgin ve modacı Emel Yıldırım'ın da olduğu çok sayıda isim katıldı.

İzleyicilere film öncesi elma şekeri ikram edildi.