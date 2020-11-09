Elmacı: "Atatürk, büyük bir devlet adamıdır" - Son Dakika

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri ve eserleri ile tüm dünyada saygıyla anılan büyük bir devlet adamı olduğunu ifade eden Rektör Elmacı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri ve eserleri ile tüm dünyada saygıyla anılan büyük bir devlet adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve daha ileriye taşımak bizlerin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde saygıyla, şükranla ve özlemle anıyoruz" dedi. - AMASYA