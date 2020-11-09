Elmacı: "Atatürk, büyük bir devlet adamıdır" - Son Dakika

Elmacı: "Atatürk, büyük bir devlet adamıdır"
09.11.2020 16:36
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri ve eserleri ile tüm dünyada saygıyla anılan büyük bir devlet adamı olduğunu ifade eden Rektör Elmacı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri ve eserleri ile tüm dünyada saygıyla anılan büyük bir devlet adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve daha ileriye taşımak bizlerin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde saygıyla, şükranla ve özlemle anıyoruz" dedi. - AMASYA
Son Dakika Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya bayrağı dikti ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90 etkili "Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada