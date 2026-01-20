Elmadağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Elmadağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

20.01.2026 09:44
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada Leyla Topaç hayatını kaybetti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. İşine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Topaç'a (35), araç çarptı. Kaza sonucu Leyla Topaç olay yerinde hayatını kaybetti. Topaç'ın iş yerinde yemek için aldığı simitlerin yere saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Elmadağ, Trafik, Ankara, Son Dakika

