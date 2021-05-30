Elon Musk ile Grımes Uzayda Evlenecek" Bahsi Açıldı - Son Dakika

Dünyada bahis denilince akla Britanya şirketleri ve onlara bolca para yatıran İngilizler gelir...

Sıradışı bahisler İngilizlerin işidir

İşte onlardan biri... "SpaceX'in sahibi Elon Musk ile çocuğu X Æ A-Xii'nin annesi, Kanadalı şarkıcı Grimes uzayda evlenir mi?"

Musk'ın Mars takıntısını artık bu siteyi takip eden herkes bilir. 2030'dan önce SpaceX'i Mars'a taşımak istediğini yüzlerce kez söyledi.

Ona, Grimes de katıldı. Gerçek ismi Claire Boucher olan Kanadalı şarkıcı, geçtiğimiz hafta attığı tweette "Ayaklarımın altında Mars'ın kızıl toprağında ölmeye hazırım" dedi.

LEICESTER'IN ŞAMPİYONLUĞUNDAN DAHA YAKIN

Hatta ve hatta Şubat ayında verdiği bir röportajda Grimes Mars'ta normal doğum yapmak istediğini dahi söyledi.

Uzaya bu kadar takan bir çift peki uzayda evlenir mi?

İşte bu soruya kafayı takan Paddy Power isimli şirket, bahisleri açtı. Oran 1'e 50.

Bahis şirketi de bu çılgın çiftin uzayda evlenebileceğini normal görüyor sanırız... Çünkü aynı şirket Leicester City'nin 2016'da şampiyon olmasını 1'e 500 ihtimal görüyordu!

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