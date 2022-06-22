Elon Musk neden Dogecoin'i tercih ettiğini açıkladı!

Tesla ve SpaceX kurucu su Elon Musk'ın bir Dogecoin yatırımcısı olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bunu gizlemeyen ve Twitter üzerinden sık sık Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapan Musk'ın neden bu kripto parayı tercih ettiği ise bilinmiyordu. Uzun zamandır merak edilen bu konuya Elon Musk sonunda bir açıklık getirdi.

Elon Musk, Dogecoin'i destekleme nedeni olarak zengin olmayan insanları gösterdi

Geçtiğimiz gün Katar Ekonomi Forumu'na katılan Elon Musk, gelen soruları yanıtladı. Bu sorulardan bir tanesi ise beklendiği gibi Dogecoin üzerine oldu. Uzun zamandır Dogecoin'in en büyük destekçisi olan başarılı iş insanından ise oldukça şaşırtıcı bir yanıt geldi.

Elon Musk'a Dogecoin üzerinden saadet zinciri davası açıldı!

Elon Musk, Dogecoin'i 'zengin olmayan insanlar' için aldığını açıklarken şu ifadelere yer verdi:

Sadece o kadar zengin olmayan, beni Dogecoin almaya ve desteklemeye teşvik eden birçok insan tanıyorum. Ben de bu insanlara yanıt veriyorum.

Dogecoin bu aşamada popüler iş insanının açıklamalarına göre hareket eder hale geldi. Geçtiğimiz hafta kripto paralardaki çöküş sırasında Elon Musk Dogecoin'i desteklemeye devam edeceğini açıklamıştı. Şaka tokeni bu açıklamanın ardından yüzde 9 oranında yükselmeyi başardı.

Elon Musk kripto paraların fiyatlanmasında şu anda önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Tesla CEO'su daha önce attığı tweet'lerle piyasanın canlanmasına ya da çökmesine ön ayak olmuştu. Musk'ın kripto para portföyünde Bitcoin, Dogecoin ve Ether olduğu biliniyor.

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken Musk, son olarak bir Dogecoin yatırımcısı tarafından dava edilmişti. Davacı, Elon Musk'ı 'Dogecoin kripto para birimi yoluyla bir saadet zinciri kurmakla' suçladı. Elon Musk, 258 milyar dolarlık dava hakkında ise açıklama yapmadı.

Dogecoin'i desteklemesinin nedeni olarak Tesla CEO'sunun sadece çevresindeki kişileri göstermesi büyük bir tartışma yaratmış durumda. Şaka tokeni bu saatlerde 0.062 dolar bandında seyrediyor. Peki siz Elon Musk ve Dogecoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.