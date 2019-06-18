Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı

Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sabah saatlerinde Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında başlayan yürüyüşte, Kurtboğazı mevkisinde öğle yemeği molası verildi.

Yemeğin ardından AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin'in de aralarında olduğu grup, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi

Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!

ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz

Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi