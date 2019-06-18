Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı

8 dakika önce

Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılanlar, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Sabah saatlerinde Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında başlayan yürüyüşte, Kurtboğazı mevkisinde öğle yemeği molası verildi.
Yemeğin ardından AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin'in de aralarında olduğu grup, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]