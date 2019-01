Emekli hemşire 14 yıldır sokak kedilerini besliyor

Emekli hemşire 14 yıldır sokak kedilerini besliyorBALIKESİR - Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 14 yıldır sokak kedilerini besliyor. Her gün saat 14.30 ile 15.30 saatleri arasında Ören Mahallesi 'ne giden Erentürk, mahalle meydanında toplanan yaklaşık 35-45 kediyi besliyor. Bahçelievler Mahallesi 'nde yaşayan Gülsevim Erentürk, emekli maaşını sokak kedileriyle paylaşıyor. Her gün aynı saatlerde Ören Meydanı'na gelen Erentürk'ün aracının sesini duyan kediler etrafında toplanıyor. Kedilerin açık havada sağlık sorunu yaşamadıklarını anlatan Erentürk, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.Kedileri beslemek için hiç kimseden yardım almadığını anlatan Erentürk, "Emekli hemşireyim. 2004'den beri sokak hayvanlarını besliyorum. Herhangi bir sponsorum yok. Kendi maaşımdan besliyorum. Her gün muntazaman buraya geliyorum. Yaz kış yağmur çamur demeden geliyorum. Açık hava olduğu için, temiz hava olduğu için herhangi bir hastalık da olmuyor. Herhangi bir yardım almıyorum. Almayı da düşünmüyorum. Onun için kendi maaşımla besliyorum bunları. Ben her gün burada 35-45 arasında kediyi besliyorum. Arabamın sesini ve kornasını duyunca toplanıyorlar. Her gün 14.30-15.30 saatleri arasında geliyorum. Onlara, tavuk, balık ve kuru mama veriyorum. Mümkün mertebe dengeli beslemeye çalıyorum. İnsanlardan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Şart değil benim kadar hayvan beslemeleri. Ama, insanlar hiç olmazsa kapısının önündeki bir iki tane kediye köpeğe duyarlı davransalar, hayat daha bir yaşanılır duruma gelir" dedi. Kenan Gülerler de, "Bu hayvanlarında doğada hakkı var. Bu hayvanlara da ilgi alaka gerekiyor. Gülsevim hanım, 14 senedir her gün hiç aksatmadan bu kedilere bakıyor. Cenazesi olduğu zaman, hastası olduğu zaman birilerini gönderiyor. Bu çok örnek bir davranış. Herkesin aynı duyarlılığı göstermesi lazım" dedi.