Emekli Polis Kazım Kızıl İçin Cenaze Töreni
Emekli Polis Kazım Kızıl İçin Cenaze Töreni

Emekli Polis Kazım Kızıl İçin Cenaze Töreni
10.02.2026 16:24
Emekliliğine günler kala trafik kazasında ölen polis memuru Kazım Kızıl, Zonguldak'ta defnedildi.

MEMLEKETİ ZONGULDAK'TA DEFNEDİLDİ

Bartın'da emekliliğine 4 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kazım Kızıl'ın (55) cenazesi, memleketi Zonguldak'a getirildi. Kızıl için Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kızıl'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevli polisler tarafından taşındı. Törene; Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve bürokratlar, protokol üyeleri ile yakınları katıldı. Öğle vakti Sefa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kazım Kızıl'ın cenazesi, Dağköy'de toprağa verildi.

Ali Sencer ARSLAN/KOZLU, (Zonguldak),

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli Polis Kazım Kızıl İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Emekli Polis Kazım Kızıl İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
