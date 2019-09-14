"Emekli uçak" dalgıçları Saros'a çekiyor

Saros Körfezi'nde batırılan Airbus A330 tipi emekli uçak dalgıçların bölgeye ilgisini artırdı.

Yapay resif oluşturmak ve turizmi canlandırmak için çeşitli objelerin batırıldığı Saros Körfezine en son yaz başında Airbus A330 tipi uçak batırılmıştı.

Daha önce de Çanakkale Savaşlarını anlatan objelerin batırıldığı, su altı müzesini andıran körfez, İstanbul ve Balkan ülkelerinden konuklarını ağırlıyor.

Kendi kendini temizleme özelliği ile net şekilde batıkların görülebildiği körfez, suyun dibini keşfetmek isteyen maceraseverleri çekmeye devam ediyor.

Özellikle İbrice Limanı'nda yer alan dalış kulüpleri, yerli yabancı çok sayıda dalgıca ve dalış meraklısına da hizmet veriyor.

-"Dalış üssü haline geldi"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nde yer alan İbrice Limanı'nın bir dalış üssü haline geldiğini söyledi.

Limanın profesyonel turizme açılması için çalışmalar gerçekleştiğini belirten Helvacıoğlu, "Bu çalışmaları hızlandırdık. Keşan Belediyesince başlatılan yapay resif bu bölgedeki turizme anlam kazandırmıştır. Dalış turizmine de ivme getirmiştir. Dünyanın en büyük uçağının batırılması, gemi batığının olması, o bölgede bir cazibe merkezi oluşturmuştur." diye konuştu.

İbrice Limanı'nın sezonunda binlerce turist aldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli yabancı turistler dalmak için limana gelmektedir. Bu anlamda bir altyapı eksikliği de hissediyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi için bir proje çalışması gerçekleştiriyoruz. İbrice Limanı'nda dalış merkezleri ve dalış kampları olması gerekliliğine inanıyoruz.

Önümüzdeki yakın süreçte bu pazarı, dalış sporunu daha geniş şekilde konuşlandıracağız. İbrice Limanı'na özellikle İstanbul ve Balkanlardan ciddi ziyaretçi alıyor. Bu potansiyeli biliyoruz, ekonomik ve turizm anlamında değerlendireceğiz."

"Devletimiz güzel tesisler yaptı"

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu da uçak ve gemi batığına dalış meraklılarının ilgi gösterdiğini ifade etti.

Arsu, İstanbul, Ankara ve Balkan ülkelerinden İbrice Limanı'na çok sayıda dalgıç geldiğini söyledi.

Limandaki dalış kulüplerinin eğitimler verdiğini belirten Arsu, "15 yaşını doldurmuş gençlerimize önce havuzda eğitim veriyoruz. Dalış malzemesini tanıyoruz. Daha sonra suyun içerisinde havuz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Patik, palet, elbise, maske, şinorkel, regülatör ve tüp gibi ana materyallerle eğitimin ardından açık denizde daldıklarını anlatan Arsu, şunları kaydetti:

"5 metre derinlikte kişiye eğitim veriyoruz. Daha sonra 10,15 ve maksimum 18 metreye daldırıp belgemizi veriyoruz. Bizim çocuklarımız havuzla ve denizle geç buluşuyor.

Tesis açısından devletimiz güzel tesisler yaptı. Bu anlamda ailelerin daha duyarlı olması gerekiyor. Bir dalgıcın malzemeleri kalitesine göre 6 ile 30 bin arasında fiyatlanabiliyor."