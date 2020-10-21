Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı - Son Dakika

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı

21.10.2020 00:25

Emekli Yunan Amiral Andonis Andoniadis, katıldığı televizyon programında, Atina hükümetinin Oruç Reis konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin çalışmalarını Yunan karasularında yapmadığına dikkat çeken Andoniadis, "Yunan kıta sahanlığı belirlenmedi. Dolayısıyla herhangi bir ihlal söz konusu değil" dedi.

Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından emekli Amiral Andonis Andoniadis, Open TV kanalında konuk olduğu bir programda, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KITA SAHANLIĞI BELİRLENMEDİĞİ İÇİN İHLAL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin Oruç Reis'i bölgeye göndermesinin oldukça zeki ve önemli bir adım olduğunu söyleyen Andoniadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yaptığını söyledi.

Eski Yunan komutan, Atina'nın Doğu Akdeniz'deki siyasetini, özellikle Oruç Reis konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin çalışmalarını Yunan karasularında yapmadığına dikkat çekti. Yunan kıta sahanlığının belirlenmiş olmadığını, dolayısıyla ihlal de edilemeyeceğinin altını çizdi.

YUNANİSTAN'A YÜKLENDİ: SAVAŞ ATMOSFERİ YARATIYOR

Yunanistan'ın, Oruç Reis araştırma gemisinin ne yaptığı ile ilgilenmemesi gerektiğini söyleyen Andoniadis, ülkesinin Doğu Akdeniz'de bir savaş atmosferi yarattığını söyledi.

"ANKARA'YA YAPTIRIM İSTEMEK SAFLIK"

Andoniadis, koronavirüs salgını ve ekonomik kriz içindeyken Atina yönetiminin silahlanma isteğinde olmasına da tepki gösterdi. Yunan komutan; Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeleri kastederek, Atina'nın Türkiye ile ilişkileri iyi olan ülkelerden Ankara'ya yaptırım istemesini de "saflık" olarak niteledi.

AVRUPA ÜLKELERİNE "TÜRKİYE'YE SİLAH SATMAYIN" ÇAĞRISI

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Türkiye'ye silah satmamalarını istedi.

Mesajında "AB üyeleri, askeri teçhizatları -Türkiye gibi- saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık yaratmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü" ifadesini kullanan Yunan bakan, özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatı yapmamasını istedi.

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı
Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı

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Son Dakika Dünya Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı - Son Dakika Dünya


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