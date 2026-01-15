Emekliler 7. Günde Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekliler 7. Günde Eylemlerine Devam Ediyor

15.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta emekliler, aylık iyileştirmesi talebiyle 7. gününde oturma eylemi yapıyor.

(ZONGULDAK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şubesi'nin, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Madenci Anıtı'nda sürdürdüğü oturma eylemi 7'nci gününde devam etti.

Emekliler, TBMM'de görüşülen emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeye tepki göstererek, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması talebini yineledi. Eyleme, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, yönetim kurulu üyeleri, Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Mahmut Kılıç ile bazı sendika ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada, kış şartlarına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "Kar, yağmur ve soğuğa rağmen alanları doldurduk. Soğuk kış günlerine inat alanları ısıttık" dedi.

Yıllardır ortaya koydukları mücadelenin yalnızca Türkiye değil, dünya emekçileri ve emeklileri tarafından da yakından izlendiğini ifade eden Kılıç, sürdürülen direnişin TBMM'deki ezberleri bozduğunu savundu.

Kılıç, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Haftaya Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan kanun tasarısının değişmesi için tüm milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyoruz. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. Devamında aylıklara enflasyon kaybı eklenmelidir" diye konuştu.

Eylemlere kısa bir ara vereceklerini belirten Kılıç, üyelerin yaş durumunu da gözeterek mola kararı aldıklarını, pazartesi gününden itibaren demokratik tepkilerini kaldıkları yerden sürdüreceklerini kaydetti.

Kılıç, mücadeleye verdikleri destek nedeniyle sendika üyelerine teşekkür ederek, ikinci bir bilgilendirme yapılıncaya kadar sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Zonguldak, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler 7. Günde Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:10:51. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliler 7. Günde Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.