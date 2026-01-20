Emekliler Geçinemiyor: Tatil Nedir Bilmem

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da yaşayan 70 yaşındaki emekli bir vatandaş, demircilik yaparak geçimini sürdürdüğünü, emekli maaşıyla geçinemediği için hala çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Emekli, "Vallahi, billahi tatilin ne olduğunu bilmiyorum ben. Ben gitmemişim. Ama yok denize gideyim, yok Antalya'ya gideyim, otellerde yaşayayım… Ben gecede 5 bin lira verebilecek bir adam mıyım? Ha bir suratıma bak, bende o var mı? Yok ki" dedi. Diğer emekli vatandaşlar da, "Emeklileri bu hükümet öldürdü, artık dayanacak gücümüz kalmadı" ve "Hükümet her şeye kaynak buluyor, emekliye neden bulamıyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ANKA Haber Ajansı, Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda emeklilere mikrofon uzattı. 70 yaşındaki emekli bir vatandaş, demircilik yaparak geçimini sürdürdüğünü, emekli maaşıyla geçinemediği için hala çalışmak zorunda kaldığını söyledi. 19 bin 200 TL maaş aldığını belirten emekli, şöyle konuştu:

"Geçinebilsem ben niye demircilik edeyim ki? Öyle mi, öyle değil mi? Benim yaşım 70. Ne alayım ki ben, neyle geçineyim? Doğrusun, haklısın. Elin adamı 150-200 bin lira para alıyor aylık, o da diyor geçiremiyorum. Hadi Allah razı olsun diyek 20'ydi, 21 oldu yahut da 20 oldu. İyi bilmiyorum yani, daha ben almadım. Öyle mi, öyle değil mi? Hele benden sonrakilerini düşünün. Daha fakir, daha yoksul arkadaşlarımız var. Onlar ne yapsın? Ha diyelim ki ben iyi kötü burada bugün 1967'den beri çalışmışım. Hala da çalışıyorum ben. Benim yerimde mesela bir devlet dairesinde olmuş olsaydım, yani diyelim ki emekli zamanım doldu, çeker giderdim. Gezerdim ama şimdi?"

"Adıyaman'da ev kirası 15 bin lira"

Adıyaman'daki kira fiyatlarına da dikkati çeken emekli, "Benim evim var, içinde oturuyorum. Allah yardım etsin evi olmayan adamlar var. 15 kağıt diyorlar kirasına. En asgari düşünelim diyelim. En kötü bir evde oturduk, ıskarta bir evde oturduk diyelim. 8-10 bin lira. Ha 8 bin lira farz edelim. Bu adam 12 bin liradan çocuk mu evlendirsin, çocuk mu okutsun? Evin eşyasını mı hazırlasın? Sebzesini mi alsın, meyvesini mi alsın" diye sordu.

Gıda fiyatlarındaki artışa da değinen emekli vatandaş, şöyle konuştu:

"1 kilo balık 250 kağıt olmuş arkadaş. 1 kilo balık yahu. Yemesin mi bu adam? Bugün 1 kilo et alacak olduğun zaman, eskiden gidiyorduk, icabında diyelim ki 100 liraydı, 150 liraydı. 1 kilo alırdık, 3 yemek yapıyorduk diyelim. Arkadaş, şimdi 800-1000 lira diyorlar. Hadi 1 kilo aldığın zaman ne yapacaksın? Anca 150 gram. Öyle mi, öyle değil mi? Çoluk çocuk da varsa, ne yapacaksın sen?"

"Emekli maaşı en az 30 bin TL olmalı"

Emekli maaşlarının ne olması gerektiğine ilişkin soruya ise en az 30 bin TL olması gerektiğini belirterek, bunun 15 bin lirasının kiraya ayrılması halinde kalanıyla da geçinmenin mümkün olabileceğini söyledi. Tatil kavramının kendisi için hiç var olmadığını söyleyen emekli, şu ifadeleri kullandı:

"Ne denizi, ben deniz bilmiyorum ki. Tatil nedir? Onu bilmiyorum ben. Ben sana bir şey anlatayım mı? ya Allah'ın bir bayramı geliyor, oruç tutuyoruz. Bayramın birinci, ikinci günü, üçüncü günü dükkanı açıyoruz. Niye? Günümüzün şartları uygun değil. Bizi kurtarmıyor. E Kurban Bayramı'nda, kurbanda oturuyoruz diyelim ki. Vallahi 4 gün değil mi? ya 2. günü ya 3. günü dükkanı açanlar var. Yani diyeceksin sen açmadın. Ben de çok açtım. Hani bu insanlara sen ne yapabilirsin? Tatil… Vallahi tatilin ne olduğunu bilmiyorum. Billahi tatilin ne olduğunu bilmiyorum ben. Ben gitmemişim. Yani tatilin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ha tatil eğer burada bir kardeşinin yanına gitmişse, 5 gün, 3 gün oturmuşsan misafirliğe, geri gelmişsen tatil ise ben ona gitmişim. Kardeşimin yanına gitmişim, bacımın yanına gitmişim. Ama yok denize gideyim, yok Antalya'ya gideyim, otellerde yaşayayım… Ben gecede 5 bin lira verebilecek bir adam mıyım? Ha bir suratıma bak, bende o var mı? Yok ki. Vallahi ya, 5 bin lira ben nerede? Ayıptır söylemesi, üç kişi gidip lokantada oturup yemek yemem. Yediğin zaman bugün 1.500-2.000 lirayı buldun mu beni aşar. Allah cümle ümmeti Muhammed'in hepsine yardım etsin, bize de yardım etsin."

"Emeklileri bu hükümet öldürdü, yani dayanacak gücümüz kalmadı"

Adıyamanlı başka bir emekli vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Emeklileri bu hükümet öldürdü. Yani dayanacak gücümüz kalmadı. Onun için artık bilmiyorum. Yani biri çıkıyor 'ölsün' diyor, öbürü 'çok yaşıyorlar' diyor, bilmem ne diyorlar. Bunlar ne oluyor yani, benim aklım ermiyor ki. Ha vereceksiniz, vereceksiniz; 3 kuruş, 5 kuruş para diyorlar. Böyle olmaz ha, bu vatandaşa yazık. Şimdi emeklinin cebinde hazır para olmasa alışveriş olmaz. Kimse bir şey alamaz. Doğru mu, doğru değil mi? Ben 19 alıyorum ya. Farz et ki benim evim var. ya evi olmayan ne yapacak? 18 bin lira emekli maaşı olur. Adıyaman'da en düşük ev 15 bin lira. Geri kalan 3 bin lirayla bu adam ne yapacak, ne yiyecek yani? Doğalgaza mı versin, elektriğe mi versin, yola mı versin, ne yapsın yani? Yani bunları bilmiyoruz da fakat bunlar işi tamamen aynı çorbaya çevirdiler."

"Biz hakkımızı istiyoruz, sadaka istemiyoruz"

Adıyamanlı bir diğer emekli de verilen maaşı yetersiz bulduğunu belirterek, "Emekliler olarak verilen ücretleri yetersiz buluyoruz. Hükümet her şeye kaynak buluyor, emekliye neden bulamıyor? Biz bu söylenenlere inanmıyoruz. Emekli acil ve yüksek bir artış bekliyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğru değil. Biz bunlara inanmıyoruz. Gelsinler gerçek enflasyonu görsünler, bize zammı ona göre versinler. Biz hakkımızı istiyoruz, sadaka istemiyoruz. Beklentimiz var, olmasını umuyoruz. Ama hükümetin tutumu da çok ümit verici değil. Bahçeli ile ilgili söylemler duyuyoruz, bir ümit bakalım. Vermezlerse bundan sonra işleri zor. Biz bugüne kadar hükümeti hep desteklemiştik, bundan sonra kusura bakmasın" diye konuştu.

"Buraya gelmezsem aç kalacağım"

70 yaşındaki emekli ise "Şu an bir ev kirası 15 bin lira. Ben 20 bin lira alıyorum. 70 yaşındayım; bundan sonra ne yapabilirim? Bu bana yetmiyor. Buraya gelmezsem aç kalacağım. Çocuklara ev kirası mı vereyim, dükkan kirası mı vereyim, ne yapacağım" dedi.