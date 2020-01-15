Emeklileri kolay kredi çekme vaadiyle kandırıp, üzerine senet imzalattılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emeklileri kolay kredi çekme vaadiyle kandırıp, üzerine senet imzalattılar - Son Dakika

Emeklileri kolay kredi çekme vaadiyle kandırıp, üzerine senet imzalattılar

6 saat önce

Kredi çekemeyen emekli vatandaşları ağlarına düşürerek dolandıran suç örgütü, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonla çökertildi.

Emeklileri kolay kredi çekme vaadiyle kandırıp, üzerine senet imzalattılar, System.String[]

Kredi çekemeyen emekli vatandaşları ağlarına düşürerek dolandıran suç örgütü, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan çok sayıda emeklinin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çetenin telefonla aradıkları emeklileri kolay şekilde kredi alabileceklerini belirterek kandırdığı, başvuru yapmak için çağırdıkları zaman yüksek meblağlı senet imzalattıkları belirlendi. İmzalatılan bu senetlerin kredi çıkmadığı halde icraya verilerek mağdurların evlerine ve maaşlarına haciz gönderildiği tespit edildi. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Ankara ve Kırşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan 10 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdurlar icra müdürlüklerinde sorun çıkarmamak için kendilerini ikna eden avukat C.T'den de şikayetçi oldu. Bunun üzerine avukat C.T. hakkında da inceleme başlatıldı.


"Hastane köşelerinde kalıyorum"


Mağdurlardan Kemal Boztaş, "Benim 1 seneden beri maaşım onlara kesiliyor, ben evimi terk etmek durumunda kaldım. Yatacak, kalkacak yerim yok. Hastane acillerinde sabahlıyorum. Ekmek param yok, ondan bundan ekmek parası dileniyorum. Biran önce bu mağduriyetten kurtulmak istiyorum. Benim de evim var, ailem var. Utancımdan yapmış olduğum bir yanlış yüzünden. Beni yalana dolana getirdiler. Benim gibi kaç insana böyle yaptılar. Perişanım, üzerimde giymiş olduğum elbiseleri bana başkaları veriyor. Yaşayamıyorum, sürünüyorum, karnım aç. Ayağımda ayakkabılarım yırtık, su alıyor. Hastanelerde sürünüyorum böyle insanlar yüzünden. Sorumlulara en büyük cezanın verilmesini istiyorum. Ben ailemi, çoluğumu çocuğumu göremiyorum. Benim özürlü bir kızım var. Onun yüzünü göremiyorum bunların yüzünden. Ne olur şu maaşımı alayım da çoluğum çocuğumun yanına gideyim. Onlar da aç susuz, onların da başka bir gelirleri yok, benden bekliyorlardı" diyerek gözyaşı döktü.


"Senedi yırttım attım dedi"


Kadir Tüysüz isimli mağdur vatandaş ise, "Biz bir kredi çekecektik, geri iptal ettik. Biz senedi vereceğiz dediler vermediler ve mağdur olduk. 30 bin liralık kredi çekecektik, baktık olmuyor senedimi ver dedim, yırttım attım dedi. Meğerse yırtmamış ve icraya vermiş, bizi de böyle mağdur ettiler" diye konuştu. - ANKARA

Kırşehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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