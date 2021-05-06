Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş - Son Dakika

Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş

06.05.2021 12:56

Gelen son dakika haberine göre Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş 15 Temmuz kahramanlarından olan Zeybek, MİT tırları kumpasını da engellemiş Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve ekibinin neden olduğu provokasyon girişiminin ardından emekliliğini isteyen...

Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş

15 Temmuz kahramanlarından olan Zeybek, MİT tırları kumpasını da engellemiş

GAZİANTEP - Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve ekibinin neden olduğu provokasyon girişiminin ardından emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in 15 Temmuz kahramanlarından olduğu ortaya çıktı. Görevi boyunca FETÖ ile mücadele kritik roller üstlenen Emniyet Müdürü Zeybek'in emekliliğini istemesi kamuoyunda üzüntüye neden oldu.

Alparslan Kuytul ve ekibinin camilerde itikaf bahanesiyle başlattığı provokasyon girişimi sırasında Gaziantep'teki bir camide bekçinin eylemcilere müdahale biçiminden mesul tutulan Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, olayların ardından ise emekliliğini istemişti. Görevi boyunca FETÖ ile mücadelede sürekli en ön safta yer alan ve devlete sayısız hizmeti dokunan Zeybek'in emekliliğini istemesi kamuoyunda üzüntüye neden olurken, emeklilik talebinin işleme konulmaması için ise büyük bir beklendi oluştu.

FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlendi

17/25 Aralık kumpası sonrası İstanbul'da Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Zeybek, hazırladığı raporlarla FETÖ'cü emniyet müdürlerinin ihraç edilmesine ve sonra da tutuklanmasına ilişkin dosyada delilleri toplamıştı. Zeybek'in çabaları sonrası Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy, Yakup Saygılı, Ramazan Akyürek gibi FETÖ'nün ağır topları tutuklanmıştı.

MİT tırları kumpasını engelledi

FETÖ'nün MİT tırları kumpası da Zeybek'in kahramanca müdahalesi sonrası engellenmişti. Tırları durduran FETÖ'cü savcı Aziz Takçı'ya, 'Vatana ihanetten yargılanacaksın' diye bağırmış, yanındaki özel harekat timlerine, 'Tırların üzerlerindekiler inmezlerse indirin' talimatını vermişti.

15 Temmuz'un kahramanlarından

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminde de Zeybek'in, darbecilere karşı destansı bir mücadele verdiği ortaya çıktı. Dönemin Adana valisi Mahmut Demirtaş ve dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile birlikte darbecilere karşı destansı bir mücadele verdiği ortaya çıktı. Vali Demirtaş'ın emir ve talimatları ile kentte gerekli önlemleri alan eski Adana Emniyet Müdürü Zeybek, darbeye katılan uçakların havada ikmal yapmasını engellemek amacıyla İncirlik Üssü'nü bastı. İncirlik üssünde kontrolü ele geçiren Zeybek'in uçakların ikmal yapma girişiminin devam etmesinin önüne geçtiği öğrenildi.

Şuanda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan ve kentteki görevine başladığı andan itibaren kentte yaptığı başarılı terör ve uyuşturucu operasyonları ile gündeme gelen Zeybek, operasyonlarda ise çevredeki vatandaşlarla kurduğu yakın ve sıcak temas ile gönülleri de de fethetti. Ekiplerin yaptığı her önemli ve büyük operasyonda, polislerle birlikte sahaya inen Zeybek, çevredeki vatandaşlara devletin sıcak yüzünü de gösterdi. Personelini sürekli denetleyerek, başarılı olanları ödüllendiren Zeybek, suçlusundan suçsuzuna, sivilinden polisine kadar her kesimin gönlünü kazandı.

Zeybek'ten provokasyon açıklaması

Bölge insanın gönlüne taht kuran Zeybek'in, yaşanan itikaf provokasyonunun ardından yaptığı açıklamada ise özetle, "Gelen istihbari bilgilere göre itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi 'Sivil itaatsizlik' ve 'Alternatif Cuma' gibi bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep İl Müftüsü'nün desteğe ihtiyaç olduğu talebi üzerine destek olunması talimatı verilmiştir. Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak; toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, grubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevinden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim; bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatı'nın yıpratılmaması adına emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatı'ndan 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım" ifadelerine yer vermişti.

Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş
Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş
Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş
Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş

Fetullahçı Terör Örgütü, Alparslan Kuytul, Cengiz Zeybek, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş - Son Dakika


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