Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında açılan, 14 dönümlük alana kurulu ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan bahçeyi gezen Erdoğan'a, burada yetiştirilen bitkiler tanıtıldı.

Tıbbi Bitkiler Bahçesi Sorumlusu Merve Tınmaz, Emine Erdoğan'a bahçede bulunan hayıt, ekinezya, kedi otu, sığla ile lavanta ve civan perçemi bitkilerinin türleri ve bunların kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Emine Erdoğan, bahçe içerisindeki tabanında 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde güneş saati bulunan orijinal yapıyı inceleyerek, Tıbbi Bitkiler Bahçesi Danışmanı Murat Çekin'den yapının hikayesini dinledi.

Daha sonra ılıman ve sıcak iklim bitkilerinin yetiştirildiği serayı ziyaret eden Erdoğan, bahçede tıbbi bitkilerin hasat edildikten sonra işlendiği ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere dönüştürüldüğü laboratuvar, herbaryum, tohum bankası ve kurutma odasının bulunduğu bölümü de gezdi.

Erdoğan, kentte yaşayan çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla bahçe içerisinde kurulan küçük hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.