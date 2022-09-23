Eminönü'nde bulunan heykeldeki simidi bile çalmışlar! Fatih Belediyesi çalışma başlattı - Son Dakika
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Eminönü'nde bulunan heykeldeki simidi bile çalmışlar! Fatih Belediyesi çalışma başlattı

23.09.2022 10:00

Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinde bulunan simitler çalındı. Heykeli gören vatandaşlar simitlerin olmadığını fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Simitlerin söküldüğü alanda hasar oluştuğu tespit edilirken Fatih Belediyesi konuya ilişkin soruşma başlatarak, simitlerin tekrar yerine konulması için çalışmalarına başladı.

Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı. Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı.

EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR
Simitçi heykelinin simitleri çalınmadan önceki görüntüsü

SİMİTSİZ HEYKEL ZİYARETÇİLERİ ŞAŞIRTTI

Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi. Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi. Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti.

EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR
Simitçi heykelinin simitleri çalındıktan sonraki görüntüsü
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Kaynak: DHA

Fatih Belediyesi, Yeni Camii, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü'nde bulunan heykeldeki simidi bile çalmışlar! Fatih Belediyesi çalışma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eminönü'nde bulunan heykeldeki simidi bile çalmışlar! Fatih Belediyesi çalışma başlattı - Son Dakika
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