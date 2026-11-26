Emlak Konut GYO, İstanbul’da düşük peşinatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği “İlk Adım Ödeme Sistemi” ile avantajlı ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. İstanbul’un farklı lokasyonlarında yer alan dört yeni projeyi kapsayan kampanya, yüzde 5 peşinat ve 120 aya varan vade imkânıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırırken, farklı bütçelere uygun ödeme alternatifleriyle vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.

55 BİN TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİT, 120 AYA KADAR VADE

“Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi” kapsamında vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 5’ini peşin ödeyerek yeni evleri için ilk adımı atabilecek. 120 aya kadar vade ve 55 bin TL’den başlayan taksitlerle sunulan ödeme sistemi, konut sahibi olmayı planlayanlara uzun vadeli bir ödeme alternatifi sağlıyor.

Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerine 2027 yılının ocak ayı itibarıyla başlayacak.

İSTANBUL’DA DÖRT YENİ PROJEDE 1+1’DEN 4+1’E FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ

“Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”; İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Emlak Konut Gölyaka Evleri, Arnavutköy’deki Yenişehir Gardenya Evleri ile Esenler’deki Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projelerini kapsıyor.

Emlak Konut’un dört yeni projesinde, 1+1’den 4+1’e uzanan farklı konut tiplerinin yanı sıra dubleks daire ve bahçe katı seçenekleriyle her ihtiyaca uygun yaşam alanları sunuluyor.

“EMLAK KONUT İLK ADIM ÖDEME SİSTEMİ” İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört yeni proje arasından kendilerine uygun konutu seçerek ev sahibi olabilecek.

Emlak Konut GYO, geliştirdiği projeler ve alternatif ödeme modelleriyle vatandaşlara güvenli, nitelikli ve konforlu yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

“Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”, TÜFE endeksli bir satış modeli olarak hayata geçiriliyor. Altı aylık dönemlerde gerçekleştirilecek TÜFE güncellemelerinde uygulanacak oran, azami yüzde 18 ile sınırlandırılacak. İlk TÜFE güncellemesi ise 2027 yılı temmuz ayı itibarıyla gerçekleştirilecek.

Kampanya koşulları ve projeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.