Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü: "Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı"
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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı"

14 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 örgüt mensubu teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 örgüt mensubu teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır ilinde 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile yakalandıklarını duyurdu. EGM'nin açıklamasında, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Bağlar Kaynartepe'de bulunan metruk bir binada sansasyonel bir eylem yapmak amacıyla bomba hazırlanıldığının tespit edilmesinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu patlayıcılarla birlikte yakalandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı
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