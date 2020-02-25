Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması

17 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtilerek, "Sayın Ahmet Davutoğlu Koruma Yönetmeliği kapsamında özel koruma statüsünde bulunmasından dolayı kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlanmaktadır.


Sayın Ahmet Davutoğlu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddesi kapsamında hakkındaki koruma seklinin görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak başlıklı 7'inci maddesindeki Eski Başbakanlardan olduğu, özel koruma kararının tüm koruma şekillerini kapsamasından dolayı konut ve işyeri koruması yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır" denildi.


Açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiştir. Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bağ evini ise Sayın Davutoğlu'nun çok sık kullanmadığı, bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 4. maddesi Konut Koruma tanımında açıklandığı şekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir.


Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ahmet Davutoğlu, Meram, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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