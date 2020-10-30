İzmir'de polis helikopterlerinin aktardığı görüntüler arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor - Son Dakika

Helikopterlerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) merkezlerine gönderdiği görüntülerle arama-kurtarma çalışmaları takip ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından iki helikopteri bölgede görevlendirdi.

Depremin yaşandığı İzmir 'de görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait iki helikopterin aktardığı görüntülerle arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek veriliyor.

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