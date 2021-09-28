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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Aydın'da hizmet içi kursun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Aydın'da hizmet içi kursun açılışında konuştu Açıklaması

28.09.2021 13:00
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Aydın'da hizmet içi kursun açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, verilecek eğitimler ve emniyet mensuplarının duyarlılığı, bilinci ve nezaketi sayesinde toplumsal olaylarda başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaklarını söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, verilecek eğitimler ve emniyet mensuplarının duyarlılığı, bilinci ve nezaketi sayesinde toplumsal olaylarda başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaklarını söyledi.

Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Toplumsal Olayları Müzakere Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kursun, personelin müzakere kabiliyetini artırarak toplumsal olayların barışçıl şekilde sonlanmasına ve huzur ortamının korunmasına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının sağlıklı şekilde kullanılması için gereken tedbirleri almanın emniyet teşkilatının en temel sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Aktaş, birikimleri, tecrübeleri ve teknik donanımlarıyla güven ve huzur ortamının tesisi ve etkinliklerin kanun dışına çıkmaması noktasında oldukça yetkin konuma sahip olduklarını anlattı.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi toplumsal eylem ve etkinliklerde, özellikle insan hakları, orantılı güç kullanımı, toplumsal olaylarda müzakere ve müdahale esasları başta olmak üzere, 30 farklı konuda eğitim alan uzman personelimizin görevlendirilmesine özellikle önem vermekteyiz. Diğer ülkelerle de iş birliği yaparak eğitim ağımızı uluslararası boyuta taşımış olmanın gururu içerisindeyiz. Bu eğitimlerin yanı sıra personelimizin duyarlılığı, bilinci ve nezaketi sayesinde başarı çıtamızı daha da yükseklere çıkartacağız. Güven ve huzur ortamını bozma çabasında olan hiçbir örgüte ve gruba asla müsaade etmeyecek, manipülatif davranarak sosyal medya veya uluslararası arenada kara propaganda yapma gayretinde olanların çabalarını, arkadaşlarımızın sahadaki üstün gayretleri, müzakere yetenekleri, sakin, sağduyulu ve saygılı tutumlarıyla boşa çıkarmaya devam edeceğiz."

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde görev alan personelin eğitiminin önem taşıdığını söyledi.

Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal ise 140 polis, 80 jandarma ve 10 sahil güvenlik personelinin katılacağı kursun içeriğine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Aydın'da hizmet içi kursun açılışında konuştu Açıklaması

Mehmet Aktaş, Jandarma, Müzakere, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Aydın'da hizmet içi kursun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Aydın'da hizmet içi kursun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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