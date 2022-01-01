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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı

01.01.2022 00:12
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşında İzmir'e ziyarette bulunarak denetimlere katıldı.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşında İzmir'e ziyarette bulunarak denetimlere katıldı. Aktaş " Vatandaşımızın yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için 265 bin personelimizi sahada görevlendirdik. 7 bin 560 sabit noktada ve yine 38 bin 500 mobil ekiple beraber arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yılbaşı denetimlerine ilişkin İzmir'i ziyaret etti. Aktaş'a ziyaretinde, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. Aktaş, İzmir- İstanbul Otoyolu Akalan Gişelerindeki jandarma ve polis uygulama noktasında ekiplerin yeni yılını kutladı. Polis ve jandarma ekipleri ile görüşen Aktaş, yoğunluk olup olmadığı yönünde bilgi aldı. Öte yandan, İzmir'de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını ve alınan tedbirleri yerinde görmek adına İzmir'e ziyarete bulunduğunu ifade eden Aktaş, gazetecilere de açıklamada bulundu.

Aktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Biz emniyet teşkilatı olarak 81 ilde tam kadro sahadayız. Dün sabah saat 08.00 itibariyle tedbirlerimizi almaya başladık. Dün sabah 08.00'dan yarın sabah 08.00'a kadar vatandaşımızın yeni yılına huzur ve güven ortamında girmesi için tam 265 bin personelimizi sahada görevlendirdik. 7 bin 560 sabit noktada ve yine 38 bin 500 mobil ekiple beraber arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyorlar. Jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz de kendi görev ve sorumluluk alanlarında aynı şekilde tedbirlerini alıyorlar."Aktaş, İzmirlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görevde olduğunu belirterek, kazasız, belasız yeni bir yıl diledi. Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın konuşmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Birim amirlerimizle beraberiz 5 bini aşkın polis, 1000'i aşkın jandarmamız, 3 bin 600 sağlıkçımız ve 130 civarında sahil güvenlik ekibimiz İzmir'de görev başında. Ekipler, sabah saatlerine kadar aksatmaksızın görevlerini yürütecekler. Ben de İzmirli hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza huzur ve esenlik içerisinde bir yıl diliyorum. İnşallah güzel günleri birlikte yaşarız" diye konuştu. Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindekiler uygulama noktasında durdurulan bir vatandaşa çay ikram ederek sohbette bulundu. Personel ile birlikte kestane yiyen Aktaş, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kontrol noktasından ayrıldı.

Öte yandan, jandarma ve polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları vatandaşların, yeni yılını kutladı. Çikolata ve kek ikramında bulunan kolluk kuvvetleri, trafik kurallarının ihlal edilmemesi yönünde uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların güvenli yolculuklar diledi.


- İzmir
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı
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Sahil Güvenlik, Mehmet Aktaş, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İzmir'de yılbaşı denetimine katıldı - Son Dakika
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