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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "UTP ile suç oranları büyük oranda azaldı"

7 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2016 yılında uygulamaya konulan Uygulama Takip Projesi (UTP) ile başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2016 yılında uygulamaya konulan Uygulama Takip Projesi (UTP) ile başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlandığını bildirdi.

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki Koordinasyon Hizmetleri Kursu'nun açılışında bir konuşma yapan Aktaş, polisin önem arz eden görevlerinden birinin de terör, kaçakçılık, asayiş, trafik ve narkotik olayları ile kriz yaratan olaylar hakkındaki bilgileri, krizin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için karar vericilere doğru ve hızlı bir şekilde aktarmak olduğunu anlattı.

Aktaş, bu doğrultuda, her türlü suç ve suçluyla mücadele kapsamında icra edilen yol uygulamalarının, elektronik ortamda planlanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi amacıyla 2016 yılında "UTP" olarak tabir ettikleri "Uygulama Takip Projesi"nin teşkilatın kullanımına açıldığını anımsattı.

Aktaş, şunları belirtti:

"Bu uygulama ile il giriş-çıkışlarında bulunan sabit uygulama noktalarından ve UTP'yi kullanan istasyonlardan sorgulanan araç ve şahıs bilgilerinin tek bir veri havuzunda toplanması, yol uygulamalarının elektronik ortamda planlanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi sağlanmaktadır. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Uygulama Takip Projesi sayesinde başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlanmıştır."

"Türkiye geneli tüm olayların yüzde 98,7'si ekip uygulamasına aktarılmıştır"

Aktaş, hizmette standardın sağlanması, kurumsal hafızanın oluşturulması, veri güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması, kurumlar arası iş birliği tesisi, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin arttırılması adına, 2016 yılında Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi'nin kullanıma sunulduğunu dile getirdi.

Aktaş, "Son 10 yıllık verilerin ekip uygulamasına aktarılması konusunda çalışmalar devam etmekte olup Türkiye geneli tüm olayların yüzde 98,7'si ekip uygulamasına aktarılmıştır. Bu bağlamda güvenlik politikalarının belirlenmesinde uygulama takip ve emniyet kolluk hizmetleri projesi üzerinden alınan veriler önem arz etmektedir. " dedi.

Açılışa, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay ile çok sayıda polis memuru katıldı.

Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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