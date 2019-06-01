Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı

37 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldıAMASYA - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı
AMASYA - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimine katıldı.
Ramazan Bayramı öncesi yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Genel Müdür Uzunkaya, çocuklara şapka, kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi. Uzunkaya, çocuklara anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda da öğütler verdi.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya denetimlerde Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ve çok sayıda polis eşlik etti.
Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Celal Uzunkaya, Amasya, Merzifon, CEO, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı Cani adam, bahçede odun kesen komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı Karnına sapladığı bıçakla hastaneye böyle getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]