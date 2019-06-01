Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı
37 dakika önce
Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldıAMASYA - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürü trafik denetimine katıldı
AMASYA - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde trafik denetimine katıldı. Ramazan Bayramı
öncesi yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Genel Müdür Uzunkaya, çocuklara şapka, kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi. Uzunkaya, çocuklara anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda da öğütler verdi.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya denetimlerde Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ve çok sayıda polis eşlik etti.
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