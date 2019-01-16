Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Edirne'de Tanıtım Yapacak
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı emniyet kemeri simülasyon aracı 4 gün boyunca Edirne'de olacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı emniyet kemeri simülasyon aracı 4 gün boyunca Edirne
'de olacak.
Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aracın 19-23 Şubat tarihleri arasında Edirne ve ilçelerinde olacağı ve vatandaşlara tanıtım yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Emniyet kemerinin önemi, kullanımı ve yaygınlaşması amacıyla emniyet kemeri simülasyon aracı Edirne'de olacak. Simülasyon aracı 19-20 Şubat'ta Edirne Saraçlar Caddesi
'nde, 21 Şubat Uzunköprü
'de, 22 Şubat tarihinde ise Keşan
'da olacak." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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