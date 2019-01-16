Son Dakika Haberleri: Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Edirne'de Tanıtım Yapacak

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Edirne'de Tanıtım Yapacak

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı emniyet kemeri simülasyon aracı 4 gün boyunca Edirne'de olacak.

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Edirne'de Tanıtım Yapacak, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı emniyet kemeri simülasyon aracı 4 gün boyunca Edirne'de olacak.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aracın 19-23 Şubat tarihleri arasında Edirne ve ilçelerinde olacağı ve vatandaşlara tanıtım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet kemerinin önemi, kullanımı ve yaygınlaşması amacıyla emniyet kemeri simülasyon aracı Edirne'de olacak. Simülasyon aracı 19-20 Şubat'ta Edirne Saraçlar Caddesi'nde, 21 Şubat Uzunköprü'de, 22 Şubat tarihinde ise Keşan'da olacak." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Edirne, Güncel
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