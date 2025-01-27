Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu - Son Dakika
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Emlak

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu

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Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, kariyerinde büyük bir değişikliğe giderek Londra'da emlak sektörüne adım attı. Kınay, bir emlak firmasında 'iş geliştirme müdürü' olarak çalışmaya başladı.

27.01.2025 22:42  Güncelleme: 23:21
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Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Emre Kınay, kariyer değişikliğine gitti.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

LONDRA'DA EMLAKÇI OLDU

2023 yılında sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesini açan ve burada oyunculuk eğitimleri de vermeye başlayan Kınay, emlak sektörünü yeni bir iş alanı olarak tercih etti.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

TÜRK YATIRIMCILARI EMLAK FIRSATLARIYLA BULUŞTURUYOR

Bir emlak firmasında 'iş geliştirme müdürü' olarak çalışmaya başlayan Kınay'ın, yeni sektöründeki görev tanımının ise Türk yatırımcıları Londra'daki emlak fırsatlarıyla buluşturmak olduğu belirtildi.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Kınay, rol aldığı tiyatro, sinema ve diziler ile tanındı. Tiyatro sanatına 2005 yılında kurduğu Duru Tiyatro ile önemli katkılarda bulundu. Televizyon dünyasında ise "Yılan Hikayesi", "İki Aile", "Güneşi Beklerken" ve "Vurgun" gibi dizilerde aldığı rollerle tanındı.

Emre Kınay oyunculuktan emlakçılığa geçiş yaptı
Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra\'da emlakçı oldu

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Son Dakika Emlak Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yalnız Kurt:
    zaten bundan bu ülkeye bir mok olmaz 103 31 Yanıtla
    Burak Kync:
    teyip ten oluyor mu sanki ? 24 60
    Mehmet Erginer:
    Halt ettin 10 12
  • barış özcan:
    Layığını bulmuş. 60 36 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ülkeyi terkeden terkedene 78 16 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bundan hiçbir şey olmaz, oyunculuk sıfırın sıfırı, belediye başkanı olmaya çalıştı onuda olamadı baktı ki birşey yapamıyor İngiltere'de emlakçılık yapacak he kolaydı İngiltere'de bunu bekliyordu zaten 53 28 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    hiç sevmediğini biri gereksiz sanatçı sevmem 46 26 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    ülkeyi terk eden parası olan lüppenler milletvekili olamadı emlakçı oldu yakışır parayı burada bulup dışarı kaçana 40 12 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Anlamadığım şey şu bu ülkede meşhur oldun bu ülkede kazandın bu ülkede birşeylere sahip oldun İngilizlere tiyatro dersi vermek içinmi oraya gittin faydan varsa bu ülkeye faydalı ol 32 7 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    Türk sanat dünyasına İngiltere den mal mülk sahibi eder 25 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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